Атомная подлодка К-3 отправилась в Выборг. Посмотрите, как это происходит

Атомоход «Ленинский комсомол» К-3 транспортируют из Кронштадта в Выборг, куда он должен прибыть днем в воскресенье. Как рассказал 27 августа «Фонтанке» представитель «Острова фортов» Андрей Манаков, подлодка вернется на остров в сентябре, будет разделена на две части и снова сварена, прежде чем стать музейным экспонатом.

«По предварительным оценкам, завтра в 14 часов она там будет. Это если ничего не случится. Мало ли, надо будет ход сбросить, придется с кем-то расходиться или еще что-то», — рассказал Манаков.

Как объяснил Манаков, поездка в Выборг нужна, чтобы поднять К-3 на берег. Подлодку необходимо поднять на высоту причала. Единственный вариант — это погружная баржа «Атлант». Но для этого также необходимы определенные глубины (18 метров) и «мертвые» фиксированные якоря, которые будут удерживать баржу. Всё это, в свою очередь, есть только в Выборге.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Примерно 30 августа, может, немного позже, начнется погрузка подлодки на баржу. Она должна вернуться в Кронштадт к порту «Моби Дик» 5–7 сентября. Собеседник подчеркнул, что сроки предварительные, так как никто подобную «операцию» еще не проводил.



«Дальше будет операция по ее разделению, это будет делаться прямо на борту «Атланта», но уже в акватории «Моби Дика». После этого где-то в начале второй декады сентября ее выгрузят двумя частями на «Моби Дик». Дальше начнется самое интересное: сначала поедет корма через город, а потом, через пару ночей, когда вернутся самоходные оси, поедет вторая часть. Расчетно это будет где-то 12–15 сентября. В этом момент город будет закрыт, так как имеет единственную дорогу на въезд. Ее повезут ночью, когда нет трафика. Кронштадтское шоссе временно перекроют — на несколько часов закроют город», — пояснил Манаков.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Затем начнется восстановление благоустройства города, так как для провоза К-3 придется снимать светофоры, знаки и разворачивать часть фонарей. В течение месяца планируется всё восстановить.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Музей на подлодке, как и планируется, откроется в 2023 году. До этого предстоит приварить две части подлодки обратно, а также легкий корпус в месте незакрытого отсека, выполнить имитацию реакторного отсека и обустроить экспозицию.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К-3 станет главным экспонатом музея военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов». Как поясняет пресс-служба Смольного, последний месяц подлодка проходила восстановительные работы на Кронштадтском морском заводе. По прибытии в акваторию Выборгского залива будут проведены завершающие работы по подготовке ее к музейному экспонированию.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



