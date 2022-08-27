Помогите 13-летней Юле победить лейкоз

Два года назад у Юли обнаружили лейкоз. Девочка прошла курс лечения и вышла в ремиссию. Но несколько месяцев назад произошёл рецидив. Сейчас требуется трансплантация костного мозга. Донором станет мама. Чтобы сделать операцию, Юле необходимо облучение, а мама должна пройти обследование. На первое нет квот, а второе — государством не оплачивается.

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Юлия Ковалёва, 13 лет.



Острый лимфобластный лейкоз.



Требуется тотальное облучение тела и обследования. Стоимость 931 844 руб. Не хватает 99 270 руб.



В большой палате светло и уютно: мягкое кресло, две кровати, неподалеку просторное окно — ниточка, ведущая во внешний мир. Вокруг всё усыпано гелевыми ручками, фломастерами, разноцветными карандашами, листами бумаги. Хозяйка этого художественного богатства — Юля. Она обожает рисовать и готова посвящать любимому делу дни напролет.



«Дома у нас большое количество картин по номерам. Целые альбомы с нарисованными животными. У Юли хорошо получается срисовывать, набивать руку. Мы даже хотели отдать её в художественную школу. Но, к сожалению, когда дочь заболела, планы изменились», — рассказывает Марина, мама девушки.



Два года назад Юля почувствовала себя плохо. Её госпитализировали. В больнице она провела три недели. Незадолго до выписки у неё взяли пункцию костного мозга. Анализы показали острый лимфобластный лейкоз.



Началось долгое лечение. Почти через год Юлю выписали на поддерживающую терапию — она вышла в ремиссию.



Жизнь вернулась в привычное русло. Школа, встречи с друзьями, кисти и краски. Днём Юля училась, а вечером помогала маме по дому. Ещё одна её страсть — кулинария. Яичницу, своё первое блюдо, Юля самостоятельно пожарила в десять лет. С тех пор экспериментирует на кухне — манты, пироги. В будущем она хочет стать поваром.

Юля готовилась окончить седьмой класс, строила планы на лето. Как вдруг несколько месяцев назад она почувствовала боль в боку. Оказалось, болезнь вернулась. Вновь началось непростое лечение.



«Мы думали, что лейкоз остался позади. Новость о рецидиве шокировала. Больше всего хочется, чтобы это поскорее закончилось. Юля очень скучает по дому. Но говорит, что ей не привыкать, мы через это уже проходили. И вновь справимся», — рассказывает Марина.



Сейчас Юля вновь проходит курс химиотерапии в НМИЦ им. В. А. Алмазова . Следующий этап — трансплантация костного мозга. Донором станет её мама, исследование показало 70-процентную совместимость.

Чтобы приступить к трансплантации, Марине необходимо пройти полное обследование, а Юле — тотальное облучение тела. Это поможет повысить выживаемость донорских клеток и снизить риск возникновения рецидива после пересадки. Однако за это необходимо платить самостоятельно.



«У Юли рецидив острого лимфобластного лейкоза. Девушке показано проведение повторной аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток с использованием тотального облучения тела в режиме кондиционирования. Тотальное облучение тела перед операцией значительно улучшает прогноз выживаемости и положительно влияет на результаты трансплантации. Такое лечение даёт низкую вероятность развития рецидива в будущем. Донором костного мозга для Юли будет мама. Для этого требуется провести полное обследование. Однако квот на облучение в центре МИБС им. Сергея Березина на данный момент нет, а обследование мамы не финансируется из средств государственного бюджета. Поэтому требуется помощь благотворителей», — говорит лечащий врач Светлана Лопаева.



В сборе средств семье помогает петербургский благотворительный фонд «свет.дети». На данный момент собрана значительная часть необходимой суммы. Осталось собрать около 100 тысяч рублей.

У Юли есть шанс победить болезнь, вернуться к любимым занятиям, осуществить свои мечты, жить полноценной жизнь. Только для этого ей нужно немного помочь.

