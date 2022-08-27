Огонь и дым взметнулись в небо. При взрыве мексиканского газопровода сгорел дом

В мексиканском штате Пуэбла взорвался газопровод компании Pemex. Об этом 27 августа заявили местные спасатели.



«В рамках скоординированной работы, которую мы проводим в районе взрыва в Амосоке, совместно с муниципальными властями открыто временное убежище для оказания поддержки и ухода населению. Мы призываем вас держаться подальше от места происшествия», – сообщают спасатели (цитата по РИА Новости).

Место аварии оцепили в радиусе 500 метров, данных о погибших или раненых нет. На месте работают пожарные, полиция, Минобороны, нацгвардия и специалисты компании.