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    Огонь и дым взметнулись в небо. При взрыве мексиканского газопровода сгорел дом

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    В мексиканском штате Пуэбла взорвался газопровод компании Pemex. Об этом 27 августа заявили местные спасатели.

    «В рамках скоординированной работы, которую мы проводим в районе взрыва в Амосоке, совместно с муниципальными властями открыто временное убежище для оказания поддержки и ухода населению. Мы призываем вас держаться подальше от места происшествия», – сообщают спасатели (цитата по РИА Новости).

    Место аварии оцепили в радиусе 500 метров, данных о погибших или раненых нет. На месте работают пожарные, полиция, Минобороны, нацгвардия и специалисты компании.

    По данных местных СМИ, сотрудники Pemex занимались герметизацией трубы на месте нелегальной врезки. Якобы трубопровод повредился из-за неудачных действий экскаватора, но персонал успел убежать до взрыва и предупредить местных жителей. По предварительным данным, одно здание полностью сгорело.

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