СМИ: Канадский нападающий выплатил клубу КХЛ 20 миллионов за разрыв контракта

Даниэль Одетт, нападающий из Канады, был вынужден выплатить «Витязю» (Московская область) неустойку за разрыв контракта. Об этом рассказал генеральный менеджер хоккейного клуба Игорь Варицкий, сообщает ТАСС.



Одетт расторг контракт с клубом в июле, спустя месяц после заключения договора. По регламенту он должен был выплатить 2/3 обозначенной в документах суммы.

«Игрок и агент полностью с клубом рассчитались. Обе стороны удовлетворены, с их стороны все было на удивление четко», – заявил Варицкий. Он отметил, что Одетт выполнил все условия, обозначенные в контракте.