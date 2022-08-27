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    СМИ: Канадский нападающий выплатил клубу КХЛ 20 миллионов за разрыв контракта

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    4 комментария

    Даниэль Одетт, нападающий из Канады, был вынужден выплатить «Витязю» (Московская область) неустойку за разрыв контракта. Об этом рассказал генеральный менеджер хоккейного клуба Игорь Варицкий, сообщает ТАСС.

    Одетт расторг контракт с клубом в июле, спустя месяц после заключения договора. По регламенту он должен был выплатить 2/3 обозначенной в документах суммы.

    «Игрок и агент полностью с клубом рассчитались. Обе стороны удовлетворены, с их стороны все было на удивление четко», – заявил Варицкий. Он отметил, что Одетт выполнил все условия, обозначенные в контракте.

    Сумму неустойки разгласил сайт HockeyNews. Согласно его данным, нападающий выплатил клубу КХЛ около 20 миллионов рублей.

    Одетт – сын бывшего нападающего НХЛ Дональда Одетта. Ему 26 лет. Первый контракт с «Витязем» был рассчитан на год и подписан в июне 2021-го. В сезоне Одетт отыграл 45 матчей, забросил 17 шайб и отдал 22 голевых паса. Когда сезон закончился, клуб и игрок расторгли договор по соглашению сторон. Весну нападающий отыграл в шведском «Эребру». В июне канадец вернулся в «Витязь», однако уже в июле пожелал расторгнуть новый контракт.

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    Комментарии 4

    Свободу Лёхе!27 Авг 2022 в 01:02
    Сложно понять этот мир.. - Перегибаешь! Очень несложно этот мир понять! ) - Нет-нет, Господи, смотри(!)), есть в "Думе" инициатива.., поднять.., МРОТ до.., - 30 тысяч рублей!!!))) - Почему ты смеёшься? - Так она - не пройдёт! ) - С чего ты взял?! ) - 30 тысяч рублей.. - непомерно много для Гражданина России! - А чего без смайлика? - Потому что.. - больно за Государство в котором я родился! - Что ли ты.., против.., чтобы.. "элита" России жила хорошо, нетрудно и, - важно?! ) - Нет-нет, я про то, что очень.., (как это по-русски?!)), очень понимаю этого американца! ) - Ага, т.е., главное для тебя.., - Свобода, т.е., деньги - не имеют для тебя значения?! ) - Похоже так, Господи..) - Знаешь что Я думаю о тебе?! ) - Не могу знать! ) - В своих мыслях, рассуждениях и, поступках.. - очень на индейца ты похож! ) - Да, всё смешалось.. - Сил наберись, посмотри Итоги без Венеры, найди "положительные моменты"! ) - Ок! )
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