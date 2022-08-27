СМИ: Канадский нападающий выплатил клубу КХЛ 20 миллионов за разрыв контракта

Даниэль Одетт, нападающий из Канады, был вынужден выплатить «Витязю» (Московская область) неустойку за разрыв контракта. Об этом рассказал генеральный менеджер хоккейного клуба Игорь Варицкий, сообщает ТАСС.
Одетт расторг контракт с клубом в июле, спустя месяц после заключения договора. По регламенту он должен был выплатить 2/3 обозначенной в документах суммы.
«Игрок и агент полностью с клубом рассчитались. Обе стороны удовлетворены, с их стороны все было на удивление четко», – заявил Варицкий. Он отметил, что Одетт выполнил все условия, обозначенные в контракте.
Сумму неустойки разгласил сайт HockeyNews. Согласно его данным, нападающий выплатил клубу КХЛ около 20 миллионов рублей.
Одетт – сын бывшего нападающего НХЛ Дональда Одетта. Ему 26 лет. Первый контракт с «Витязем» был рассчитан на год и подписан в июне 2021-го. В сезоне Одетт отыграл 45 матчей, забросил 17 шайб и отдал 22 голевых паса. Когда сезон закончился, клуб и игрок расторгли договор по соглашению сторон. Весну нападающий отыграл в шведском «Эребру». В июне канадец вернулся в «Витязь», однако уже в июле пожелал расторгнуть новый контракт.