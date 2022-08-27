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    Думали сэкономить? Список цветов, собрав семена которых вы сильно разочаруетесь (вас не порадуют даже бархатцы)

    Посеяв их в следующем сезоне, красивых растений вы точно не получите

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    2 комментария
    Эустома — самый модный цветок этого сезона, но семена с него собирать не стоит
    Эустома — самый модный цветок этого сезона, но семена с него собирать не стоитФото: предоставлено Кристиной Хрустовой
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    Многие часто задумываются, а можно ли использовать семена, собранные из эустом, дельфиниумов или петуний? Растения дают их много и есть соблазн в будущем сэкономить. Почему не стоит собирать с них семена, рассказывает блогер-цветовод Кристина Хрустова. Далее — от первого лица.

    Спешу разочаровать — вырастить красивые цветы из семян эустомы, дельфиниума, петунии у вас не получится. И даже если растения зацветут, то 100% ожидаемого результата вы не получите.

    Большинство цветов, что растут у вас в саду — гибриды первого поколения. При посеве самособранных семян расщепление родительских сортопризнаков неминуемо и имеет непредсказуемый характер.

    Но я нашла отзывы увлеченных цветоводов, которые сеяли самособранные семена. Говорят, что один раз собрать семена можно, получаются красивые эустомы. Унаследование родительских признаков составляет примерно 80% в случае с эустомами.

    Большинство цветов в вашем саду — гибриды первого поколения
    Большинство цветов в вашем саду — гибриды первого поколенияФото: предоставлено Кристиной Хрустовой
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    Всеми любимые цинии дают большое количество семян, однако собрав их, можно так же пролететь с декоративностью. Циния, конечно же, взойдёт и зацветет, но высокая махровость может быть утеряна.

    Петунии дают хороший самосев, сейчас в моём саду растет несколько кустиков из семян, что опали в прошлом году. И даже окрас такой же, что и был ранее (в белый крап). Петуния дает очень много семян, но если вы любите какой-то конкретный сорт, то эта история не для вас. Ведь свои семена — это всегда эксперимент.

    Дельфиниум дает также очень много самосева, но не стоит сильно радоваться новым растениям, полученным таким способом. Все эффектные дельфиниумы — тоже гибриды первого поколения, и семена, собранные с таких растений, маловероятно, что дадут растения с такими же сортопризнаками. Такие растения можно размножать только делением корня, вегетативным способом, либо микроклональным размножением. Последний способ требует специального оборудования и особых навыков.

    Даже всеми любимые бархатцы тоже являются гибридами. Но это не значит, что с них нельзя собирать семена. Если для вас важно количество растений, и не принципиально 100% совпадение с сортом, то вариант сбора своих семян вам вполне подходит. Но не ждите от них такой же красоты и пышности, как при посеве первых цветов из купленных пакетиков.

    Если хорошие семена получить не удастся, а сохранить понравившиеся экземпляры очень хочется и при этом не разориться в следующем году, — в этом случае помогает вегетативный способ.

    Вы собираете семена с цветов?

    Эустома — самый модный цветок этого сезона, но семена с него собирать не стоит
    Эустома — самый модный цветок этого сезона, но семена с него собирать не стоитФото: предоставлено Кристиной Хрустовой
    Большинство цветов в вашем саду — гибриды первого поколения
    Большинство цветов в вашем саду — гибриды первого поколенияФото: предоставлено Кристиной Хрустовой

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    ДачаОгородСадЦветыПетунияБархатцыЭустома
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