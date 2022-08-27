Там негр тащит пулемет, сейчас он вступит в бой... Комический взгляд на город

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Любое стоящее высказывание, а тем более монументальное, лучше считывать дважды. Первый раз будет про содержание, второй — про тонко заложенные смыслы. А время меняется и порой насмехается. Проект «Отличный Петербург» представляет вам вроде бы известные петербургские памятники, но под смешным соусом. Соус — Евгения Вышенкова, блюдо — винегрет петербургский, исторический. Отсмеявшись, сходите в хорошем настроении проголосуйте за более серьезные места.



Обнаженный в буденовке БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д. 6

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Где в центре Петербурга сидит голый мужик в буденовке? Да в ста метрах от Невского проспекта — перед входом в Большой концертный зал «Октябрьский». Имя тому монументу — «Октябрь».

Эти три фигуры появились на 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Как их только не называли в народе, но в советское время — всегда со вкусом. Например, «сообразим на троих». А вот в наши буржуазные десятилетия ничего слаще, чем про геев, не придумали. Какие интересы — такие и мемы.



Надо бы вспомнить, что на то праздничное 50-летие Ленинград оформляли не частники-дизайнеры, связанные с госзаказом, а мастера соцреализма из Академии художеств. Город был украшен примерно так, как когда-то в 1918-м с наглядной агитации работали иконы авангарда — Татлин и Малевич. Что касается памятников, то скульпторы высказывались либо в духе героики, либо отсылали к истокам культуры — грекам, римлянам. То есть подчеркивали связь нового мира с европейской традицией. А это изваяние сделано в 1927 году и вовремя пришлось к 1967-му.



Считай, на идеального эллина-воина просто надели символ победы в сабельном бою — буденовку. И обратите внимание на классический для эпохи возрождения жест фигуры с бородой.

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Пусть сегодня это воспринимается как просьба что-то положить в ладонь, а тогда рука ладонью вверх означала внутреннее спокойствие.

Позолоти ручку, яхонтовый, на нужды искусства!

Академия художеств, Университетская наб., д. 17

И тоже самое можно заметить внутри первого храма искусств Российской империи — Академии художеств.

Войдем, поднимемся по шикарной лестнице на второй этаж и заглянем в круглый двор.

Фото: Сергей Михайличенко Поделиться Поделиться





Это Шувалов — тот, кто и придумал Академию. Иван Иванович, между прочим, — фаворит императрицы Елизаветы, дочери Петра Первого. Фигура о трех метрах мощна и упорна, поэтому нетрудно догадаться: скульптор — товарищ Церетели.

Столь же солидна огромная длань Шувалова, неестественно вытянутая.

Фото: Сергей Михайличенко Поделиться Поделиться





Может, тоже что-то просит живописи ради.

Шуба на ножках с ковром под мышкой Памятник Трезини, пл. Трезини

Как выйдете из Академии, так сразу заверните направо. Там вы увидите памятник Шубе. По крайней мере, у нас так говорят.

Фото: Сергей Михайличенко Поделиться Поделиться





А еще на улице болтают, что сей памятник установил сам себе знаковый бизнесмен федерального значения и президентского подчинения, имя которого мы, по понятным причинам, не называем. Его офис расположен как раз за фигурой. Мол, вот такие у него амбиции и представления о самом себе. Чушь это, зато уже сказка. А сказки просто так детям не рассказывают.

На самом деле, этот роскошный мужчина — итальянец Трезини, прибывший в Санкт-Петербург прямо в момент основания города. Понастроил много чего и всё столь же шикарное, как его шуба.



Наивные туристы еще спрашивают: а что за ковер он под мышкой-то держит? Отвечаем: не ковер, а чертеж!

Самый эгоцентрический памятник в городе

наб. реки Фонтанки, перед д. 132

Если же у вас очень собственные взгляды на монументы, то милости просим на набережную Фонтанки. Возле дома 132 всяк найдет памятник себе. Тут, извините за намек, психоневрологический диспансер.

Фото: Сергей Николаев Поделиться Поделиться





Этот постамент остался от Александра Второго. Народовольцы живого-то царя взорвали, а большевики бронзового свергли. Говорят, утопили в Фонтанке, благо недалеко. Потом искали — да так и не нашли. Пришлось лет через 70 отливать копию, она теперь стоит выше по течению, на улице Ломоносова.

Как царя-то сплавили, водрузили на освободившееся место, понятное дело, Ленина. Но и он исчез. Мистическое местечко, всё там пропадает… Но теперь вы можете самостоятельно залезть на тумбу и на минутку стать памятником самому себе.

Принимайте любые героические позы, только не подписывайте «Здесь был …», а то не разберешь потом, кто есть кто, как на памятнике рядышком.



Скажите, кто из них Плеханов? Главное здание Санкт-Петербургского Технологического института, Московский пр., д. 26

Этот стоит у входа в Технологический институт. Кстати, один из первых постоянных памятников в Петрограде — временных-то была прорва, да почти все сгинули.

Фото: Сергей Николаев Поделиться Поделиться





Подпись — она, конечно, есть: «Плеханов». Вот только, как вы видите, там два человека (один пребывает в тени дерев).

Кстати, первоначально вообще планировался бюст. Но потом решили революционно укрупнить форму.



Фото: Сергей Николаев Поделиться Поделиться





Вроде бы теоретик марксизма должен быть на кафедре, но Георгия Валентиновича не все помнят в лицо. Поэтому можно осмыслить ситуацию символически: Плеханов стоит с красным знаменем внизу, оттуда начнет победное шествие. Но тогда кто сверху? На Маркса, Энгельса, Ленина — не похожи. Да это же диссертационная тема для историков!

Фото: Сергей Николаев Поделиться Поделиться





Как, впрочем, и устоявший за годы советской власти... ...бронзовый верблюд

Александровский сад, Адмиралтейский пр., д. 12

Караван пустыни прилег буквально возле двух символов Петербурга: поближе шпиль Адмиралтейства, подальше — Медный всадник.

Фото: Сергей Николаев Поделиться Поделиться





Здесь, конечно, знаменитого путешественника Пржевальского не перепутаешь с помощником. Но мы про другое. Поглядите-ка с близкого расстояния на лицо географа…

Фото: Сергей Николаев Поделиться Поделиться





Батюшки, как на нашего Сталина-то похож! Сразу понимаешь, почему рассказывают всякие контрреволюционные сплетни и разносят слухи о происхождении товарища вождя.



Вы знаете, а ведь это история о том, что сотрудников НКВД не водили сюда на экскурсии. Иначе бы они мигом разобрались и с Пржевальским, и с верблюдом — да и со скульптором. Доказывай им потом…

Впрочем, есть много того, что в Питере власти не смеют тронуть. Даже того, что встало категорически без их разрешения.

Но верблюд все-таки лучший! Прибежал к нам из «Зверского Петербурга» Фото: Сергей Николаев Фото: Сергей Николаев Поделиться Поделиться





Несогласованный авиатор

Чкаловский сквер, Пионерская ул., д. 22/Чкаловский пр., д. 4

Наш русский сокол парит на Петроградке — на углу Чкаловского проспекта и Пионерской улицы.

Фото: Сергей Михайличенко Поделиться Поделиться





Его самостийно установил один азербайджанский мастер еще в конце 90-х. Ни у кого не спрашивал, а народ тут же полюбил Валерия Чкалова. И трудовым массам наплевать на мнение критиков. Все знают, что герой-летчик не санкционирован, а не смеют тронуть. Иначе не навальнята выйдут, а мужики, твою мать.



А теперь поднимите взгляд на тамошний — наверняка согласованный — мурал. Не кажется ли вам, что у художника к Валерию Палычу что-то личное? Иначе почему он так похож на хм… сами предложите вариант. Цензурный, пожалуйста.

Фото: Сергей Михайличенко Поделиться Поделиться





Архитектурный эвфемизм Особняк/доходный дом Копец, Малый пр. П. С., д. 7а

Фото: Сергей Михайличенко Поделиться Поделиться





Ой. Вспомнили о милой современной молодежной замене ругани. Прочитайте-ка буквы на этом особнячке, что стоит с начала ХХ века на Малом проспекте, 7А, на той же Петроградской стороне.

Фото: Сергей Михайличенко Поделиться Поделиться





Получается, что «пипец» и «копец» ни фига не подмигивания, а фамилии. Так что, если уж надо, то сквернословьте правильно.

Нет, всё-таки придется нецензурно Элитный жилой комплекс эпохи разностроя, Малый пр. П. С., д. 30

Для этого пройдите по Малому проспекту чуть вперед, до дома 30, но непременно по нечетной стороне. Всё это время старайтесь смотреть под ноги, а потом резко поднимите голову и посмотрите на фасад.

Если лень ходить — мы вам сфотографировали! Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Поделиться Поделиться





Нет, это не то, что вы наверняка подумали на вторую букву алфавита и и даже не «о господи» для самых сдержанных и воспитанных, а идея — льющаяся вода в стиле конструктивизма. Но в контексте окружающего модерна этот образ и впрямь несколько того… потрясает.



А если уж своим восклицанием вы задели женскую половину планеты Земля, то пройдемте, гражданин, до Матильды.



Барельеф к Матильде

Особняк Бранта, ул. Куйбышева, д. 4

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На самой дорогой петербургской земле, напротив Петропавловской крепости, звезда императорского балета госпожа Кшесинская подняла себе дворец. На свое жалованье, очевидно.

Одна петербурженка как-то сказала: «Читала я тут воспоминания Кшесинской… По-моему, она была дурой». Ну, дура не дура, а посмотрите, какой образец модерна отгрохала практически в центре города.

Ее соседом через некоторое время стал петербургский предприниматель Василий Брант. И, кажется, он не очень хорошо относился к Матильде, но сказать ей что-то про женщину с низкой социальной ответственностью не мог: во-первых, тогда это было не принято, а во-вторых, даже слов таких еще не было. И тогда он решил обойтись методами искусства.

Хотя, возможно, это было по Фрейду — от неразделенной страсти?

Под сеткой реставраторов видно плохо, но мы для вас постарались! Поделиться Поделиться





Если человек, не обремененный знаниями античности, присмотрится, то ему станет яснее ясного, за что эта богиня держится рукой. Как бы там ни было, но после Февральской революции в драгоценные покои Матильды заглянули матросы, и несравненной балерине пришлось уносить пуанты. Болтают, кстати, что среди революционных солдат были даже африканцы.



Там негр тащит пулемет, сейчас он вступит в бой...

Здание издательства и типографии Ленинградского отделения газеты «Правда», Исполкомская ул., д. 12/Херсонская ул., д. 12

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Так где же в Петербурге негр, не побоимся этого слова, тащит пулемет «Максим»?

Махнем поближе к Смольному. На углу Исполкомской и Херсонской улиц в 30-е годы возвели хоромы ленинградского отделения газеты «Правда». Это даже не здание, а геометрия авторитаризма.

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Справа вход. Над ним победоносно вышагивают вооруженные пролетарии разных национальностей.



Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Слева, на переднем плане, — он. Африканец с пулеметом. То-то, а вы не верили.

И вот вам Ленин на закуску:

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Кошелек... Ничей... Ничей?

Угол 1-й Советской ул. и Суворовского пр.

Как, наверное, не поверите и тому, что на пересечении Невского проспекта и 1-й Советской улицы давным-давно ждет вас настоящий кошелек с деньжатами.

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Осторожно юркните внутрь и убедитесь. Если не возьмете, то прикоснитесь «на удачу».



Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Самый секретный секрет Казанский собор, Казанская пл., д. 1

Если вам больше по душе игра в фарт, то встаньте перед Казанским собором.

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





И только не надо вспоминать, как там в наших сказках: «повернись к лесу задом, ко мне передом». Спокойно подойдите к памятнику Барклаю де Толли.

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Ничего не понимаете? Тогда произнесем вам секретный секрет ленинградских жуликов, которые шныряли здесь целыми десятилетиями. Когда кто-нибудь из спекулянтов (сегодня это деловые люди) ошибался и предъявлял мошенникам утерянную выгоду, то аферисты, показывая на полководца, выражались так: «Получишь долю с Барклая де Толли».

Берегите себя: поменьше сидите в сетях, побольше листайте «бумагу». Нас всех ждет заплаканная книга.

Забыли книгу на скамейке? В Петербурге? Ухаха! Литейный пр., д. 55

Ее кто-то оставил на скамейке возле дома 55 по Литейному проспекту.

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





И не исключено, что название на корешке — «Что делать?». Ведь когда-то примерно в этом месте Некрасов потерял рукопись Чернышевского. И если бы не один там маленький человек, чиновник (почти что по Гоголю!) — вся наша история могла бы пойти совсем по другому пути.



Погладьте и вы книгу. Идите и читайте, а не скачивайте VPN.

