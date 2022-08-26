«Снес Шкоду». Очевидцы рассказали об аварии с полицейской машиной на проспекте Королева

На перекрестке проспекта Королева и Ольховой улицы столкнулись полицейская машина и «Шкода». По словам очевидцев, служебный автомобиль ехал на красный со включенными маячками и звуковыми сигналами.



Фотографии с места аварии публикует 26 августа «Дорожный инспектор». «Полицейский УАЗ ехал на заявку с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Но обязан был убедиться в том, что ему предоставляют преимущество в движении», – говорится в тексте.

