Выиграл миллиард долларов и пропал. Победитель рекордной лотереи в США не забирает приз

В США победитель лотереи, выигравший 1,33 миллиарда долларов, никак не заберет приз. С момента розыгрыша прошел уже месяц, а никто так и не заявил о правах на счастливый билет.



Сейчас о необходимости еще раз проверить билеты заговорили уже и организаторы лотереи, сообщает РИА Новости. С момента розыгрыша дают всего год на получение приза. Пока известно только, где был куплен выигрышный билет — на заправке в штате Иллинойс.