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    Выиграл миллиард долларов и пропал. Победитель рекордной лотереи в США не забирает приз

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    В США победитель лотереи, выигравший 1,33 миллиарда долларов, никак не заберет приз. С момента розыгрыша прошел уже месяц, а никто так и не заявил о правах на счастливый билет.

    Сейчас о необходимости еще раз проверить билеты заговорили уже и организаторы лотереи, сообщает РИА Новости. С момента розыгрыша дают всего год на получение приза. Пока известно только, где был куплен выигрышный билет — на заправке в штате Иллинойс.

    Отмечается, что приз — один из самых крупных за всю историю лотереи Mega Millions. Она проводится 20 лет, разыгранная месяц назад сумма — вторая по величине. Рекорд был установлен в 2018-м. Тогда жителю штата Южная Каролина досталось больше 1,5 миллиарда долларов.

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