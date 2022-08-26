Школьнику отрубило ногу винтом катера в Оке. Владелец судна задержан

Мальчику, который решил покататься на водных лыжах на реке Оке, отрубило ногу винтом катера. Владельца судна задержали. Об этом 26 августа сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.



Было возбуждено уголовное дело по 1.2 части 263 статьи УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»). В ведомстве заявили, что задержанному мужчине предъявили обвинение.

