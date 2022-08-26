СКА выиграл третий матч на мемориале им. Пучкова

Победой хоккейного клуба СКА завершился третий матч предсезонного турнира им. Пучкова против «Сочи». Встреча проходила в Петербурге 26 августа.
СКА выиграл со счетом 5:1. Голы за армейцев с Невы забили Дмитрий Яшкин (6 и 40 минуты), Александр Никишин (39), Дмитрий Бучельников (52) и Валентин Зыков (56). У «Сочи» единственную шайбу забросил Андрей Алтыбармакян на 15-й минуте.
Таким образом, петербургский клуб пока идет без поражений на домашнем турнире. Заключительную игру СКА проведет 27 августа против омского «Авангарда».