Компания Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в копировании технологий при создании вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая корпорация Moderna подала в суд на компании Pfizer и BioNTech. По мнению истца, при создании вакцины от коронавируса Comirnaty они скопировали технологии, разработанные Moderna ещё до пандемии.



«Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную мРНК-платформу, в создание которой мы вложили миллиарды долларов. Мы запатентовали её в десятилетие, предшествовавшее пандемии COVID-19», — 26 августа сообщил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

