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    COVID-19

    Компания Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в копировании технологий при создании вакцины от COVID-19

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    Американская фармацевтическая корпорация Moderna подала в суд на компании Pfizer и BioNTech. По мнению истца, при создании вакцины от коронавируса Comirnaty они скопировали технологии, разработанные Moderna ещё до пандемии.

    «Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную мРНК-платформу, в создание которой мы вложили миллиарды долларов. Мы запатентовали её в десятилетие, предшествовавшее пандемии COVID-19», — 26 августа сообщил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

    Иски поданы в суд Массачусетса США и суд Дюссельдорфа в Германии. Корпорация не собирается добиваться изъятия препарата Comirnaty с рынков и судебного запрета на его продажу. Moderna, между тем, ожидает, что конкуренты компенсируют использование запатентованных технологий.

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