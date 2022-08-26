Легковая уложила микроавтобус на КАД и два часа собирает пробку

Движение по кольцевой автодороге Петербурга на севере города днем 26 августа затруднило ДТП с «перевертышем». Лежащий на боку микроавтобус перегораживает две полосы.
Авария произошла около 14:30. На 19-м километре внешнего кольца столкнулись легковой автомобиль и частный микроавтобус, который от удара опрокинулся на бок, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
ДТП обошлось без пострадавших. Легковую машину уже эвакуировали, а микроавтобус пока так и лежит. Заняты вторая и третья полосы, на внешнем кольце собрался трехкилометровый затор.