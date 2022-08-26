Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes
Сейчас
+19˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, без осадков
Ощущается как 19
1 м/с, сев
767мм
77%
Пробки
6/10
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes
22 июля 2022, 17:20
19 августа 2022, 17:30
17 июня 2022, 17:20
03 июня 2022, 17:20
04 марта 2022, 17:20
Добавьте комментарий первым!
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.