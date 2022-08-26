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    В Петербурге открывается масштабный благотворительный фестиваль «Остаёмся помогать»

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    В пространстве «Севкабель Порт» 26 августа открывается фестиваль «Остаёмся помогать». В нём участвуют благотворительные некоммерческие организации, которые не только будут собирать пожертвования, но и расскажут о своей деятельности.

    Программа фестиваля обширная — мастер-классы, семинары, лекции, перформанс, выставки, концерты и пр.

    Все дни фестиваля, а продлится он по 5 сентября, в пространстве «Вольт» будет работать благотворительная ярмарка, на которой более 20 фондов представят изделия, сделанные подопечными в собственных мастерских. Вырученные средства будут направлены на работу фондов. Ярмарка будет сопровождаться диджей-сетами.

    Каждый день фестиваля «Остаёмся помогать» посвящён отдельной социально значимой проблеме: 27 августа, например, день ментальности, 28-го — день пожилых, 29 и 30 августа пройдут детские дни.

    С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

    Фестиваль «Остаёмся помогать» это часть одноимённой кризисной акции фонда «Нужна помощь». Она была запущена весной этого года с целью помочь благотворительным организациям пережить кризисное время.

    БФ «Нужна помощь» объединяет 370 фондов и занимается созданием инфраструктуры для системной благотворительности в России: собирает средства, проводит исследования, издает книги о благотворительности, формирует образовательные программы для фондов и НКО, разрабатывает технологические продукты.

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