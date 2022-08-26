В Петербурге открывается масштабный благотворительный фестиваль «Остаёмся помогать»

В пространстве «Севкабель Порт» 26 августа открывается фестиваль «Остаёмся помогать». В нём участвуют благотворительные некоммерческие организации, которые не только будут собирать пожертвования, но и расскажут о своей деятельности.
Программа фестиваля обширная — мастер-классы, семинары, лекции, перформанс, выставки, концерты и пр.
Все дни фестиваля, а продлится он по 5 сентября, в пространстве «Вольт» будет работать благотворительная ярмарка, на которой более 20 фондов представят изделия, сделанные подопечными в собственных мастерских. Вырученные средства будут направлены на работу фондов. Ярмарка будет сопровождаться диджей-сетами.
Каждый день фестиваля «Остаёмся помогать» посвящён отдельной социально значимой проблеме: 27 августа, например, день ментальности, 28-го — день пожилых, 29 и 30 августа пройдут детские дни.
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Фестиваль «Остаёмся помогать» это часть одноимённой кризисной акции фонда «Нужна помощь». Она была запущена весной этого года с целью помочь благотворительным организациям пережить кризисное время.
БФ «Нужна помощь» объединяет 370 фондов и занимается созданием инфраструктуры для системной благотворительности в России: собирает средства, проводит исследования, издает книги о благотворительности, формирует образовательные программы для фондов и НКО, разрабатывает технологические продукты.