В Петербурге открывается масштабный благотворительный фестиваль «Остаёмся помогать»

В пространстве «Севкабель Порт» 26 августа открывается фестиваль «Остаёмся помогать». В нём участвуют благотворительные некоммерческие организации, которые не только будут собирать пожертвования, но и расскажут о своей деятельности.



Программа фестиваля обширная — мастер-классы, семинары, лекции, перформанс, выставки, концерты и пр.



Все дни фестиваля, а продлится он по 5 сентября, в пространстве «Вольт» будет работать благотворительная ярмарка, на которой более 20 фондов представят изделия, сделанные подопечными в собственных мастерских. Вырученные средства будут направлены на работу фондов. Ярмарка будет сопровождаться диджей-сетами.

