Детям и пенсионерам. Комитет по соцполитике просит из бюджета дополнительные 13 млрд рублей

Одна из самых весомых статей — субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет. На это комитет просит 5,8 млрд рублей.

Комитет по социальной политике просит из бюджета на 2023 год дополнительные 13,4 млрд рублей. Как стало известно «Фонтанке», такая сумма была заявлена 26 августа в ходе нулевых чтений к проекту бюджета в Законодательном собрании. При этом в проекте документа, подготовленном финансовым блоком, ведомству планируют выделить 76,3 млрд рублей.

Дополнительные расходы на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех лет составляют, по расчету ведомства, 1,8 млрд рублей.



Дополнительно на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии 41 178 получателям потребуется еще 1,55 млрд рублей.



Еще 172 млн рублей требуются для субсидии «Детскому оздоровительному комплексу Дружных» на текущий ремонт. Напомним, этот лагерь принимает детей из Мариуполя, который стал городом-побратимом Северной столицы.



276 млн рублей нужно на субсидии бюджетным учреждениям — домам-интернатам для престарелых и инвалидов на финансовое обеспечение, в том числе на ремонт и «в связи со значительным увеличением нормативов на питание». 138 млн рублей комитет по соцполитике просит на те же цели для психоневрологических интернатов.

