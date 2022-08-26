    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, сев

    767мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd59.77eur59.6
    Рейтинг миллиардеров СПбКуда пойти на выходныхКак найти кружок для ребенкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Тариф на вывоз мусора в следующем году радикально сбавит темпы в Петербурге

    3168
    8 комментариев

    Тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами, согласно заявке профильного комитета Смольного, должен увеличиться в 2023 году на 5,8%. Из лидеров подорожания вывоз мусора превратится в одного из аутсайдеров.

    По данным «Фонтанки», согласно заявке, которую комитет подал к нулевым чтениям бюджета, стоимость вывоза кубометра мусора 1 июля 2023 года должна вырасти с 1260 рублей до 1334 рублей. При пересчете по нормативам накопления получится, что если сейчас за квадратный метр усредненный абонент платит 8,3 рубля, то будет платить 8,8 рубля.

    Все остальные коммунальные услуги в расчетах Смольного должны расти быстрее — от 7 до 9%. Исключение составляет газоснабжение, где индекс рассчитан в размере 3,3%.

    Напомним, 1 июля 2022 года обращение с отходами подорожало примерно на 30%, значительно сильнее других услуг.

    Подробнее о том, какие тарифы предлагает установить профильный комитет с 1 июля 2023 года, — читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close