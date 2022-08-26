Тариф на вывоз мусора в следующем году радикально сбавит темпы в Петербурге

Тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами, согласно заявке профильного комитета Смольного, должен увеличиться в 2023 году на 5,8%. Из лидеров подорожания вывоз мусора превратится в одного из аутсайдеров.
По данным «Фонтанки», согласно заявке, которую комитет подал к нулевым чтениям бюджета, стоимость вывоза кубометра мусора 1 июля 2023 года должна вырасти с 1260 рублей до 1334 рублей. При пересчете по нормативам накопления получится, что если сейчас за квадратный метр усредненный абонент платит 8,3 рубля, то будет платить 8,8 рубля.
Все остальные коммунальные услуги в расчетах Смольного должны расти быстрее — от 7 до 9%. Исключение составляет газоснабжение, где индекс рассчитан в размере 3,3%.
Напомним, 1 июля 2022 года обращение с отходами подорожало примерно на 30%, значительно сильнее других услуг.
Подробнее о том, какие тарифы предлагает установить профильный комитет с 1 июля 2023 года, — читайте на «Фонтанке».