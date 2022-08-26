Тариф на вывоз мусора в следующем году радикально сбавит темпы в Петербурге

Тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами, согласно заявке профильного комитета Смольного, должен увеличиться в 2023 году на 5,8%. Из лидеров подорожания вывоз мусора превратится в одного из аутсайдеров.



По данным «Фонтанки», согласно заявке, которую комитет подал к нулевым чтениям бюджета, стоимость вывоза кубометра мусора 1 июля 2023 года должна вырасти с 1260 рублей до 1334 рублей. При пересчете по нормативам накопления получится, что если сейчас за квадратный метр усредненный абонент платит 8,3 рубля, то будет платить 8,8 рубля.

