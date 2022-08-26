В беде не бросили. Посмотрите, как спасают застрявших под плитами щенят

Напуганных малышей, попавших в беду, выручили спасатели в Новом Уренгое. Щенки застряли и не могли выбраться.



Жалобный писк услышали волонтеры, они позвонили в МЧС и сообщили, что под плитами рядом с одним из зданий застряли щенята. Спасатели прибыли на место и достали из узкой щели девятерых хвостатых. Как они туда попали — остается загадкой.



«Щенята очень хрупкие и маленькие, поэтому для их спасения сотрудникам МЧС России пришлось залезть под плиту. За проведением спасательной операции с волнением следила многодетная мать», — рассказали 26 августа в пресс-службе ведомства.

