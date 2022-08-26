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    В беде не бросили. Посмотрите, как спасают застрявших под плитами щенят

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    МЧС России

    Напуганных малышей, попавших в беду, выручили спасатели в Новом Уренгое. Щенки застряли и не могли выбраться.

    Жалобный писк услышали волонтеры, они позвонили в МЧС и сообщили, что под плитами рядом с одним из зданий застряли щенята. Спасатели прибыли на место и достали из узкой щели девятерых хвостатых. Как они туда попали — остается загадкой.

    «Щенята очень хрупкие и маленькие, поэтому для их спасения сотрудникам МЧС России пришлось залезть под плиту. За проведением спасательной операции с волнением следила многодетная мать», — рассказали 26 августа в пресс-службе ведомства.

    Всех малышей заботливо упаковали в коробку. Спасенное семейство определили в новый приют. Когда щенки окрепнут и станут самостоятельными, им найдут новых хозяев, пообещали в МЧС.

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