Опасный рикошет. Пенсионерку увезли на скорой из салона автобуса в Стрельне

Сотрудники Росгвардии задержали разбушевавшегося пассажира автобуса в Петродворцовом районе Петербурга.
Как сообщает пресс-служба ОВО Петербурга и области 26 августа, заявка на проспект Буденного в поселке Стрельна поступила от полиции 24 августа около 11 утра. По предварительной информации, нетрезвый пассажир приставал к водителю автобуса и у них произошел конфликт. Мужчина бросил фонарь в водителя, но попал в затылок 80-летней пассажирке.
Скорая увезла пострадавшую в городскую больницу. Медики зафиксировали у нее ушибленную рану теменной области.
Сотрудники Росгвардии задержали дебошира и увезли его в отдел полиции.