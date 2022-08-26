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    Опасный рикошет. Пенсионерку увезли на скорой из салона автобуса в Стрельне

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    Сотрудники Росгвардии задержали разбушевавшегося пассажира автобуса в Петродворцовом районе Петербурга.

    Как сообщает пресс-служба ОВО Петербурга и области 26 августа, заявка на проспект Буденного в поселке Стрельна поступила от полиции 24 августа около 11 утра. По предварительной информации, нетрезвый пассажир приставал к водителю автобуса и у них произошел конфликт. Мужчина бросил фонарь в водителя, но попал в затылок 80-летней пассажирке.

    Скорая увезла пострадавшую в городскую больницу. Медики зафиксировали у нее ушибленную рану теменной области.

    Сотрудники Росгвардии задержали дебошира и увезли его в отдел полиции.

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