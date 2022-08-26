Российские партии увеличили расходы на пропаганду почти в два раза

Большая часть российских партий увеличила расходы на пропаганду и проведение публичных мероприятий еще до начала официальной агитационной кампании перед сентябрьскими выборами. На опубликованные на сайте ЦИК данные 26 августа обратил внимание «Коммерсантъ».

Как объяснили изданию в партиях, рост затрат связан не только с выборами, но и с организацией гуманитарной помощи ДНР и ЛНР и информационной поддержки боевых действий на территории Украины.