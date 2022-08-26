Российские партии увеличили расходы на пропаганду почти в два раза

Большая часть российских партий увеличила расходы на пропаганду и проведение публичных мероприятий еще до начала официальной агитационной кампании перед сентябрьскими выборами. На опубликованные на сайте ЦИК данные 26 августа обратил внимание «Коммерсантъ».
Как объяснили изданию в партиях, рост затрат связан не только с выборами, но и с организацией гуманитарной помощи ДНР и ЛНР и информационной поддержки боевых действий на территории Украины.
Например, расходы «Единой России» на публичные мероприятия во втором квартале 2022 года составляют 730 млн рублей, а на пропагандистскую деятельность — 242 млн. В первом квартале на эти же цели партия закладывала 83 и 153 млн соответственно.
У КПРФ расходы на публичные мероприятия и пропаганду тоже выросли: с 996 тыс. и 26 млн рублей в I квартале до 1,7 и 40 млн во втором. У «Справедливой России — За правду» бюджет по этим же статьям увеличился с 2 млн до 4,4 млн руб. и с 23 млн до 44 млн руб. «Новые люди» увеличили расходы на пропагандистскую деятельность с 4 млн рублей до 9,6.