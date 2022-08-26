Эрмитаж 1 сентября пустит бесплатно учащихся — вплоть до врачей-ординаторов

Государственный Эрмитаж в честь Дня знаний сделал подарок учащимся и объявил бесплатный вход. Правом могут воспользоваться дети до 18 лет, студенты и курсанты, а также аспиранты, адъюнкты, интерны, врачи-ординаторы российских учебных заведений. Речь идет о главном музейном комплексе и Главном штабе.



Бесплатные входные билеты нужно предварительно оформить на сайте https://tickets.hermitagemuseum.org/ru/#id=215 музея, а на месте показать документ, подтверждающий право бесплатного прохода. Бесплатный проход для сопровождающих, в случае их наличия, не предусмотрен — им придется покупать билеты.

