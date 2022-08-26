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    Эрмитаж 1 сентября пустит бесплатно учащихся — вплоть до врачей-ординаторов

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    Государственный Эрмитаж в честь Дня знаний сделал подарок учащимся и объявил бесплатный вход. Правом могут воспользоваться дети до 18 лет, студенты и курсанты, а также аспиранты, адъюнкты, интерны, врачи-ординаторы российских учебных заведений. Речь идет о главном музейном комплексе и Главном штабе.

    Бесплатные входные билеты нужно предварительно оформить на сайте https://tickets.hermitagemuseum.org/ru/#id=215 музея, а на месте показать документ, подтверждающий право бесплатного прохода. Бесплатный проход для сопровождающих, в случае их наличия, не предусмотрен — им придется покупать билеты.

    При этом в Эрмитаже напоминают: дети до 14 лет ходят в Эрмитаж бесплатно в любой день работы музея.

    Напомним, этим летом музей сделал еще одно нововведение — в его обычный выходной день, по понедельникам музей принимает посетителей в Главном штабе и на выставке коллекции Сергея Щукина.

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