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    На книжки и компьютеры. Комитет по образованию просит дополнительные 12 млрд рублей на школы

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    На ремонт и оснащение петербургских школ требуются дополнительные 11,7 млрд рублей. Как стало известно «Фонтанке», такую сумму озвучил 26 августа в ходе нулевых чтений к проекту бюджета на 2023 год комитет по образованию.

    В представленном варианте бюджета ведомству выделяют 27 млрд рублей, однако комитет просит увеличить сумму почти в полтора раза. Среди самых крупных статей расходов — обеспечение библиотек книгами и учебными изданиями — 3,2 млрд рублей. Дополнительные 2,9 млрд рублей требуются на капитальный ремонт и благоустройство территорий образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов.

    Еще 1 млрд комитет просит на гранты школьным лабораториям и 500 млн — на оснащение актовых залов и оборудование медиастудиями.

    844 млн рублей необходимо на текущий ремонт 33 образовательных учреждений, 504 млн рублей — на субсидии частным образовательным организациям.

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