Торопливые водители устроили недоброе утро себе и другим на Английской и Синопской набережных

Дороги Петербурга утром 26 августа были свободнее обычного, но это не помешало водителям устроить транспортный коллапс в Центральном районе, собрав два «паровозика» подряд в нескольких метрах друг от друга. Авария попала на видеорегистратор очевидца.



На съезде с Синопской набережной на проспект Обуховской Обороны в утренний час пик собрался «паровозик» из нескольких легковых автомобилей, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Из-за аварии встал общественный транспорт: на кадрах с места ДТП видно ожидающие на «аварийке» автобусы и троллейбус, — а пассажиры, со слов очевидцев, были вынуждены идти пешком.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» И в этом заторе около 9 часов утра произошла еще одна авария. Столкновение попало на видеорегистратор автомобиля, оказавшегося за троллейбусом. Водители в правом ряду начали тормозить на подъезде к первому ДТП, но вовремя отреагировать успели не все. Девушка на Mini Cooper в последний момент успела остановиться перед затормозившей впереди красной машиной, а вот летевший следом водитель микроавтобуса — уже нет. Он врезался в «Мини», а тот все же отлетел в красный автомобиль. В итоге заблокирован оказался и правый ряд дороги. От глухой пробки участников движения спас продвинувшийся вперед водитель троллейбуса: в образовавшееся пространство смогли протиснуться хотя бы легковые машины.

Несколькими часами ранее спешка сделала недобрым утро еще для двух водителей. В 6:48 водитель BMW, выезжая по стрелке на Благовещенский мост с Английской набережной, не разъехался с внедорожником, следовавшим на мост прямо с площади Труда. Судя по записи с регистратора, опубликованной очевидцем в «ДТП и ЧП», водитель внедорожника ехал на желтый — красный свет включился вскоре после столкновения.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Максимальная же загруженность дорог утром в Петербурге составила всего 3 балла вместо обычных четырех. Плотнее всего было на шоссе Революции и Рябовском шоссе к КАД, проспекте Культуры и Тихорецком проспекте в центр и на Московское шоссе в обе стороны — там наблюдалось 6 баллов. Самые крупные пробки утра не превысили и трех километров. Они собрались: