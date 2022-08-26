Таможенники не дали жителю Петербурга сделать друга убийцей рыцарей

Петербуржец, ехавший в Финляндию на автобусе, пытался в сумке провезти алебарду. Но таможенникам она «понравилась» больше.



Как сообщает пресс-служба СЗТУ 26 августа, алебарду с наконечником ориентировочной стоимостью 370 тысяч рублей нашли в ручной клади мужчины на таможенном посту Светогорск Выборгской таможни.



Реплику средневекового оружия петербуржец, по его признанию, вез другу в подарок.