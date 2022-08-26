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    Таможенники не дали жителю Петербурга сделать друга убийцей рыцарей

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    Петербуржец, ехавший в Финляндию на автобусе, пытался в сумке провезти алебарду. Но таможенникам она «понравилась» больше.

    Как сообщает пресс-служба СЗТУ 26 августа, алебарду с наконечником ориентировочной стоимостью 370 тысяч рублей нашли в ручной клади мужчины на таможенном посту Светогорск Выборгской таможни.

    Реплику средневекового оружия петербуржец, по его признанию, вез другу в подарок.

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    Так как он забыл его задекларировать, то в отношении него составили административный протокол по статье 16.2 («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров») КоАП, санкции которой предусматривают штраф в размере от ½ до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией.

    Алебарда и наконечник направлены на комплексную экспертизу для определения принадлежности к холодному оружию.

    Алебарда в Средневековье считалась оружием пехотинцев. Её еще называли убийцей рыцарей и кавалерии.

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