Трижды попавшийся пьяным за рулем водитель получил реальный срок в Петербурге

В Петербурге водитель получил реальный срок, трижды попавшись пьяным за рулем. Штрафы на него не подействовали, и теперь думать о своих пристрастиях ему придется в колонии-поселении. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Днем 11 мая 2022 года подсудимый сел за руль автомобиля пьяным и катался по улицам Центрального района, пока у дома 5 по Казанской улице его не остановили сотрудники ДПС. Заметив, что водитель ведет себя не соответствующе обстановке, а его речь нарушена, инспекторы предложили мужчине пройти медосвидетельствование, но тот отказался.