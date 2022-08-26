Трижды попавшийся пьяным за рулем водитель получил реальный срок в Петербурге

В Петербурге водитель получил реальный срок, трижды попавшись пьяным за рулем. Штрафы на него не подействовали, и теперь думать о своих пристрастиях ему придется в колонии-поселении. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Днем 11 мая 2022 года подсудимый сел за руль автомобиля пьяным и катался по улицам Центрального района, пока у дома 5 по Казанской улице его не остановили сотрудники ДПС. Заметив, что водитель ведет себя не соответствующе обстановке, а его речь нарушена, инспекторы предложили мужчине пройти медосвидетельствование, но тот отказался.
При проверке выяснилось, что в декабре 2021 года и марте 2022 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за «пьяную» езду. Тогда он получил штрафы в размере 60 тысяч рублей и был лишен прав на полтора года.
В итоге суд признал автомобилиста виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и приговорил его к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года. Приговор вступил в законную силу.