В три раза больше. Британцев огорошили счетами за энергию будущей зимой

Жителям Великобритании этой зимой придется платить за отопление в три раза больше, чем прошлой. Тем временем британцы уже испытывают финансовые проблемы. Об этом 26 августа сообщает Bloomberg.
Отмечается, что стоимость внутренних счетов за электроэнергию в стране с 1 октября вырастет до рекордных значений. Промышленный регулятор Ofgem установил их на уровне
Следующее повышение ожидается в январе 2022 года. Проблема в том, что Великобритания конкурирует с другими странами за ограниченные поставки газа.
«В октябре домохозяйства с низким доходом просто не включат отопление», — цитирует Bloomberg слова одного из руководителей благотворительной организации National Energy Action. По его мнению, семьи попросту не могут позволить заложить такое увеличение в бюджет. Тем более что стоимость электроэнергии растет на фоне 40-летнего рекорда инфляции. В январе она может превысить 18 процентов.
При этом Норвегия заявила, что, несмотря на энергетический кризис, отказывается поставлять в Европу газ по сниженной цене.