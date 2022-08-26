В три раза больше. Британцев огорошили счетами за энергию будущей зимой

Жителям Великобритании этой зимой придется платить за отопление в три раза больше, чем прошлой. Тем временем британцы уже испытывают финансовые проблемы. Об этом 26 августа сообщает Bloomberg.



Отмечается, что стоимость внутренних счетов за электроэнергию в стране с 1 октября вырастет до рекордных значений. Промышленный регулятор Ofgem установил их на уровне 3 549 фунтов стерлингов ( 4 189 долларов США), и это не предел. Прошлой зимой верхний предел составлял 1 277 фунтов стерлингов.