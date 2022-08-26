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    Санкции и контрсанкции

    В три раза больше. Британцев огорошили счетами за энергию будущей зимой

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    Жителям Великобритании этой зимой придется платить за отопление в три раза больше, чем прошлой. Тем временем британцы уже испытывают финансовые проблемы. Об этом 26 августа сообщает Bloomberg.

    Отмечается, что стоимость внутренних счетов за электроэнергию в стране с 1 октября вырастет до рекордных значений. Промышленный регулятор Ofgem установил их на уровне 3 549 фунтов стерлингов (4 189 долларов США), и это не предел. Прошлой зимой верхний предел составлял 1 277 фунтов стерлингов.

    Следующее повышение ожидается в январе 2022 года. Проблема в том, что Великобритания конкурирует с другими странами за ограниченные поставки газа.

    «В октябре домохозяйства с низким доходом просто не включат отопление», — цитирует Bloomberg слова одного из руководителей благотворительной организации National Energy Action. По его мнению, семьи попросту не могут позволить заложить такое увеличение в бюджет. Тем более что стоимость электроэнергии растет на фоне 40-летнего рекорда инфляции. В январе она может превысить 18 процентов.

    При этом Норвегия заявила, что, несмотря на энергетический кризис, отказывается поставлять в Европу газ по сниженной цене.

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