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    Ничего личного, просто бизнес. Норвегия отказалась продавать газ Европе по сниженной цене

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    Министр энергетики и нефти Норвегии Терье Осланд заявил газете E24 Nringsliv, что королевство не намерено снижать цены на природный газ для импортеров в странах ЕС даже несмотря на энергетический кризис.

    Свою позицию он объяснил тем, что нефтяные компании ведут работу на коммерческой основе и навязывать бизнесу контракты по цене ниже рыночной было бы неправильно. Осланд также припомнил, что ЕС отказался от долгосрочных контрактов в пользу спотовых 20 лет назад.

    Ранее сообщалось, что руководители европейских импортеров просят Норвегию согласиться на экспорт газа по сниженной цене.

    Цены на газ в Европе не прекращают расти. 25 августа стоимость спотового сентябрьского фьючерса на Лондонской бирже достигла рекордного уровня с начала марта: в моменте цена росла до 3 300 долларов за тысячу кубов.

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