Ничего личного, просто бизнес. Норвегия отказалась продавать газ Европе по сниженной цене

Министр энергетики и нефти Норвегии Терье Осланд заявил газете E24 Nringsliv, что королевство не намерено снижать цены на природный газ для импортеров в странах ЕС даже несмотря на энергетический кризис.

Свою позицию он объяснил тем, что нефтяные компании ведут работу на коммерческой основе и навязывать бизнесу контракты по цене ниже рыночной было бы неправильно. Осланд также припомнил, что ЕС отказался от долгосрочных контрактов в пользу спотовых 20 лет назад.