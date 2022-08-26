Ничего личного, просто бизнес. Норвегия отказалась продавать газ Европе по сниженной цене

Министр энергетики и нефти Норвегии Терье Осланд заявил газете E24 Nringsliv, что королевство не намерено снижать цены на природный газ для импортеров в странах ЕС даже несмотря на энергетический кризис.
Свою позицию он объяснил тем, что нефтяные компании ведут работу на коммерческой основе и навязывать бизнесу контракты по цене ниже рыночной было бы неправильно. Осланд также припомнил, что ЕС отказался от долгосрочных контрактов в пользу спотовых 20 лет назад.
Ранее сообщалось, что руководители европейских импортеров просят Норвегию согласиться на экспорт газа по сниженной цене.
Цены на газ в Европе не прекращают расти. 25 августа стоимость спотового сентябрьского фьючерса на Лондонской бирже достигла рекордного уровня с начала марта: в моменте цена росла до