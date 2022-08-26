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    Велопробег перекроет съезд с ЗСД и улицы в Петербурге

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    В субботу, 27 августа, в Петербурге пройдет велопробег «Приморская восьмерка». Для него в первой половине дня будут перекрывать движение и запрещать парковку. В течение часа будет также недоступен один из съездов с Западного скоростного диаметра, сообщает 26 августа пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

    В связи с проведением велопробега в Петербурге будут перекрывать движение транспорта:

    • с 8:00 до 12:00 — на Дибуновской улице от Липовой аллеи до дома 83 по улице Савушкина (с полуночи до полудня там также запретят парковаться);
    • с 11:00 до 12:00 — на Дибуновской улице от дома 83 до улицы Савушкина, улице Савушкина от Дибуновской улицы до Планерной улицы, Планерной улице от улицы Савушкина до Долгоозерной улицы, Долгоозерной улице от Планерной улицы до проспекта Королева и в направлении от проспекта Королева к Парашютной улице, Парашютной улице в направлении от Долгоозерной к улице Маршала Новикова и на улице Маршала Новикова от Парашютной до Ольховой улицы.
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    Из-за перекрытия Планерной с 11:00 до 12:00 будет недоступен для проезда съезд с ЗСД на Планерную улицу. Вместо него можно будет воспользоваться съездом на Богатырский проспект. По данным организаторов, на пересечении Богатырского и Планерной транспорт будут перепускать до проезда велосипедистов, добавляют в «Магистрали Северной столицы».

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