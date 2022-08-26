Велопробег перекроет съезд с ЗСД и улицы в Петербурге

В субботу, 27 августа, в Петербурге пройдет велопробег «Приморская восьмерка». Для него в первой половине дня будут перекрывать движение и запрещать парковку. В течение часа будет также недоступен один из съездов с Западного скоростного диаметра, сообщает 26 августа пресс-служба «Магистрали Северной столицы».



В связи с проведением велопробега в Петербурге будут перекрывать движение транспорта: