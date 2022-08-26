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    В Петербурге ищут 23-летнюю маму с дочерью. В последний раз их видели рядом со щедрым мужчиной

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    22 комментария

    Молодая женщина с ребёнком пропала в ночь на четверг, предположительно, в Кировском районе Петербурга. Объявление с просьбой о помощи в поисках появилось в городских пабликах 26 августа.

    Близкие 23-летней Алины Крекиной (так зовут молодую маму) рассказывают, что в последний раз её и дочку Василису видели в круглосуточном магазине на пересечении улиц Генерала Симоняка и Стойкости. Какой-то мужчина покупал ребёнку сок и мороженое. Его личность пока не установлена, покупатель попал в объектив камеры видеонаблюдения. Это было в 03:30, до 3-х часов ночи мама и дочка сидели у подруги.

    По роковой случайности Алина потеряла свой телефон за день до исчезновения. Заявление о пропаже подано в четверг вечером в 81-й отдел полиции.

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