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    Остановили под Брестом. В машине с русскими номерами на границе с Польшей нашли нечто похожее на взрывчатку

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    Белорусские пограничники обнаружили в пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе в автомобиле с российскими номерами предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом утром в пятницу, 26 августа, в своём телеграм-канале сообщил государственный погранкомитет Белоруссии.

    В сообщении уточняется, что за рулём машины марки «Киа» находился гражданин РФ. В ходе осмотра пограничный наряд нашёл прикреплённый под днищем автомобиля предмет с проводами размером 5х9 см. Он располагался в районе переднего пассажирского сиденья.

    Пограничники оперативно оцепили подозрительное авто, через КПП временно перестали пропускать транспорт. На место прибыли сотрудники МЧС и сапёрная группа.

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