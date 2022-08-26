Остановили под Брестом. В машине с русскими номерами на границе с Польшей нашли нечто похожее на взрывчатку

Белорусские пограничники обнаружили в пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе в автомобиле с российскими номерами предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом утром в пятницу, 26 августа, в своём телеграм-канале сообщил государственный погранкомитет Белоруссии.



В сообщении уточняется, что за рулём машины марки «Киа» находился гражданин РФ. В ходе осмотра пограничный наряд нашёл прикреплённый под днищем автомобиля предмет с проводами размером 5х9 см. Он располагался в районе переднего пассажирского сиденья.