Петербургские пенсионерки сделали миллионерами мошенников. Одна даже продала для этого квартиру

Полиция Фрунзенского и Приморского районов ищет злодеев, которые отняли последние деньги у двух пожилых жительниц Петербурга.
67-летняя жительница Купчино накануне около половины пятого дня обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, стало известно «Фонтанке» 26 августа. Она рассказала, как за две недели 3 августа неизвестные в конце концов убедили её «сберечь» накопления и перевести их на «безопасные» счета. Помимо этого, звонившие лжесотрудники банков убедили пенсионерку продать свою квартиру на Малой Балканской улице. Всего злоумышленникам петербурженка передала 5,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.
А через три часа через службу 112 в полицию обратилась 93-летняя жительница Приморского района. Она сообщила, что в три дня ей поступил звонок на домашний телефон. Звонившая женщина убедила пенсионерку, что её подруга попала в ДТП и для того, чтобы она осталась на свободе, нужно заплатить. После этого к её квартире на проспекте Авиаконструкторов пришел мужчина в медицинской маске и забрал последние 135 тысяч пожилой женщины.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.