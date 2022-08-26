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    Петербургские пенсионерки сделали миллионерами мошенников. Одна даже продала для этого квартиру

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    Полиция Фрунзенского и Приморского районов ищет злодеев, которые отняли последние деньги у двух пожилых жительниц Петербурга.

    67-летняя жительница Купчино накануне около половины пятого дня обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, стало известно «Фонтанке» 26 августа. Она рассказала, как за две недели 3 августа неизвестные в конце концов убедили её «сберечь» накопления и перевести их на «безопасные» счета. Помимо этого, звонившие лжесотрудники банков убедили пенсионерку продать свою квартиру на Малой Балканской улице. Всего злоумышленникам петербурженка передала 5,5 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело.

    А через три часа через службу 112 в полицию обратилась 93-летняя жительница Приморского района. Она сообщила, что в три дня ей поступил звонок на домашний телефон. Звонившая женщина убедила пенсионерку, что её подруга попала в ДТП и для того, чтобы она осталась на свободе, нужно заплатить. После этого к её квартире на проспекте Авиаконструкторов пришел мужчина в медицинской маске и забрал последние 135 тысяч пожилой женщины.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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