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    Мне бы в небо. Под Петербургом задержали женщину, прятавшую в лесу синие пакетики

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    Оперативники «Детского» отдела задержали в Луге жительницу Невского района, которую заподозрили в сбыте наркотиков. В лесу они нашли множество пакетиков.

    32-летнюю женщину задержали 24 августа около половины второго дня на улице Тоси Петровой в Луге, стало известно «Фонтанке» 26 августа. После этого вместе с задержанной оперативники поехали в лес рядом с Ленинградской улицей, где нашли 92 синих пакетика с порошком. В них, согласно экспертизе, оказались психостимуляторы.

    Сотрудники «Детского» отдела работали в лесу по другому уголовному делу.

    Женщина, судя по странице в соцсетях, выпускница Университета гражданской авиации.

    В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств».

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