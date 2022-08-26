Мне бы в небо. Под Петербургом задержали женщину, прятавшую в лесу синие пакетики

Оперативники «Детского» отдела задержали в Луге жительницу Невского района, которую заподозрили в сбыте наркотиков. В лесу они нашли множество пакетиков.
32-летнюю женщину задержали 24 августа около половины второго дня на улице Тоси Петровой в Луге, стало известно «Фонтанке» 26 августа. После этого вместе с задержанной оперативники поехали в лес рядом с Ленинградской улицей, где нашли 92 синих пакетика с порошком. В них, согласно экспертизе, оказались психостимуляторы.
Сотрудники «Детского» отдела работали в лесу по другому уголовному делу.
Женщина, судя по странице в соцсетях, выпускница Университета гражданской авиации.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств».