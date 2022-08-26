Мужчина расстрелял компанию в кафе Зеленограда. Один погиб, двое в реанимации

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц» после стрельбы в кафе Зеленограда.

Как сообщает пресс-служба ведомства, конфликт между посетителями заведения произошел ночью 26 августа. 38-летний мужчина неоднократно подходил к столику, где сидела компания мужчин и женщин, а потом вытащил пистолет и несколько раз выстрелил.

От полученных ранений на месте скончался 33-летний мужчина, еще двоих увезли в больницу в тяжелом состоянии.

