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    Мужчина расстрелял компанию в кафе Зеленограда. Один погиб, двое в реанимации

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    Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц» после стрельбы в кафе Зеленограда.

    Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
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    Как сообщает пресс-служба ведомства, конфликт между посетителями заведения произошел ночью 26 августа. 38-летний мужчина неоднократно подходил к столику, где сидела компания мужчин и женщин, а потом вытащил пистолет и несколько раз выстрелил.

    От полученных ранений на месте скончался 33-летний мужчина, еще двоих увезли в больницу в тяжелом состоянии.

    Стрелка задержали. Сейчас следователи проводят обыск у него дома.

    Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

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