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    В Петербурге задержали трёх иностранцев, которые могли любого сделать легальным жителем РФ за 6,5 тыс. рублей

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    Центр «Э» петербургского главка совместно с сотрудниками пограничного управления провел операцию по задержанию подозреваемых, которые в течение нескольких лет подпольно делали нелегальным мигрантам документы, позволяющие им жить на территории РФ и не бояться проверок.

    Уголовное дело об организации нелегальной миграции было возбуждено полицией Центрального района Петербурга в мае этого года после того, как у одного из иностранцев изъяли документы, вызвавшие сомнения в подлинности, стало известно 26 августа ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Накануне оперативники совместно с пограничниками задержали трех участников группы, которых подозревают в изготовлении таких документов: 50-летнюю гражданку Узбекистана и её 23-летнего сына, а также их 21-летнего знакомого.

    По версии следствия, они с февраля 2020 года подыскивали среди земляков тех, кому нужны были документы для пребывания на территории РФ. Потом якобы вносили в их официальные документы ложные сведения, а затем передавали их в УМВД Петербурга для постановки на миграционный учет. Там образом за два года они «осчастливили» 2 тысячи человек. Свобода продавалась задешево — 6 500 рублей.

    В ходе обысков по месту жительства и в съемном офисе в Транспортном переулке нашли и изъяли 1,4 млн рублей, четыре десятка банковских карт для приема онлайн-переводов, а также бланки документов для иностранных граждан и клише печатей госорганов.

    Устанавливаются другие члены группы.

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