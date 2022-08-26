В Петербурге задержали трёх иностранцев, которые могли любого сделать легальным жителем РФ за 6,5 тыс. рублей

Центр «Э» петербургского главка совместно с сотрудниками пограничного управления провел операцию по задержанию подозреваемых, которые в течение нескольких лет подпольно делали нелегальным мигрантам документы, позволяющие им жить на территории РФ и не бояться проверок.



Уголовное дело об организации нелегальной миграции было возбуждено полицией Центрального района Петербурга в мае этого года после того, как у одного из иностранцев изъяли документы, вызвавшие сомнения в подлинности, стало известно 26 августа ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Накануне оперативники совместно с пограничниками задержали трех участников группы, которых подозревают в изготовлении таких документов: 50-летнюю гражданку Узбекистана и её 23-летнего сына, а также их 21-летнего знакомого.

