Шольц не хочет поставлять Киеву оружие для ударов по территории России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не будет поставлять Киеву оружие для ударов по территории России, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта. Об этом 26 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на СМИ. В этом вопросе ФРГ ориентируется на союзников, пояснил канцлер.



«Мы никогда не пойдем в одиночку, но всегда ориентируемся на то, что делают наши союзники. И я думаю, что это принцип, которого придерживались все остальные»,— цитирует Шольца издание.

