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    Боевые действия на Украине

    Шольц не хочет поставлять Киеву оружие для ударов по территории России

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    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не будет поставлять Киеву оружие для ударов по территории России, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта. Об этом 26 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на СМИ. В этом вопросе ФРГ ориентируется на союзников, пояснил канцлер.

    «Мы никогда не пойдем в одиночку, но всегда ориентируемся на то, что делают наши союзники. И я думаю, что это принцип, которого придерживались все остальные»,— цитирует Шольца издание.

    А финансовая поддержка Украины, по его мнению, как раз поможет сдержать эскалацию этого конфликта, способного перерасти из российско-украинского в «совсем другую войну».

    В июне Германия опубликовала список отправленных Украине вооружений. Среди них были системы ПВО IRIS-T SLM, реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом, зенитные самоходные установки Gepard, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

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