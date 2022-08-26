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    Жительница юга Петербурга пожаловалась в полицию на «доброго» дядю, который показывал её сыну «резиновые писи»

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    Следственный комитет Красносельского района разбирается в обстоятельствах «дружбы» 47-летнего местного жителя с 10-летним мальчиком.

    В полицию района 34-летняя женщина принесла заявление о развратных действиях в отношении своего ребенка накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 августа. По предварительной информации, она узнала от сына, что он был в гостях у взрослого друга в квартире на Ленинском проспекте 21 или 22 августа. И тот якобы демонстрировал ему «резиновые писи».

    Сотрудники уголовного розыска около половины второго ночи 26 августа пришли в указанную женщиной квартиру и задержали там 47-летнего неработающего мужчину. Его доставили в 74-й отдел полиции для дачи объяснений.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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