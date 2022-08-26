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    Фура на КАД превратилась в факел. Водитель успел разгрузиться

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    Автомобильный пожар тушили на юго-востоке КАД Петербурга ночью 26 августа.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около полуночи поступила информация о возгорании на 54-м километре внешнего кольца, после Большого Обуховского (вантового) моста. Огонь охватил грузовой автомобиль. Водитель успел его разгрузить. Никто не пострадал. К утру машину убрали.

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    Очевидцы выкладывают видеозаписи в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На них видно, что грузовик полыхал у отбойника, в полосе безопасности. Однако часть дороги всё равно перекрыта экстренными службами. От машины остался «скелет».

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