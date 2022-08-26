Циклон в Петербург удержит прохладу на день. А на выходные вернется жара под 30 градусов

В пятницу в Петербурге сохранится прохладная погода и могут понадобится зонтики. А в выходные снова можно будет загорать и купаться.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 августа в городе будет облачно с прояснениями, днём местами кратковременный дождь. Ветер слабый. Воздух прогреется до 21–23 градусов.



«Сегодня, по периферии уходящего на восток циклона, на территорию региона продолжится поступление холодного воздуха», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. В Ленобласти, по его словам, от 19 до 24 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

