Циклон в Петербург удержит прохладу на день. А на выходные вернется жара под 30 градусов

В пятницу в Петербурге сохранится прохладная погода и могут понадобится зонтики. А в выходные снова можно будет загорать и купаться.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 августа в городе будет облачно с прояснениями, днём местами кратковременный дождь. Ветер слабый. Воздух прогреется до 21–23 градусов.
«Сегодня, по периферии уходящего на восток циклона, на территорию региона продолжится поступление холодного воздуха», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. В Ленобласти, по его словам, от 19 до 24 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.
По данным «Яндекса», сегодняшняя температура всё равно повышенная для конца августа. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от 10 до 21 градуса в течение суток. Самое холодное 26 августа выдалось в 1966 году, плюс 2 днём, а самое тёплое — в 1997 году, плюс 27.
В выходные, по прогнозу СЗ УГМС, дождей не ожидается и жара вернётся: в субботу — 26–28, а в воскресенье — до 30 градусов.