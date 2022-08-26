«Ведомости»: Chery отказалась от выпуска машин на УАЗе из-за санкций

Китайский концерн Chery отказался выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода (входит в группу «Соллерс авто»), так как УАЗ с июня состоит в санкционных списках Евросоюза. Об этом 26 августа пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
По их словам, китайцы могут выбрать другую площадку «Соллерса», например в Елабуге или во Владивостоке, но как в таком случае получать господдержку, неясно: все участники рынка уже подписали специнвестконтракты и не могут менять исполнителя. Другой вариант для Chery — без участия «Соллерс авто», например, покупка сборочных мощностей у уходящего западного автопроизводителя.
Один из крупных дилеров рассказал изданию, что Chery в последнее время «крайне неохотно» отгружает продукцию, снижая объём поставок в полтора раза. Скорее всего, отмечают «Ведомости», концерн будет производить в России машины не под основным брендом, а под суббрендами Exeed, Omoda или Jetour.