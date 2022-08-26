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    Космонавт Анна Кикина полетит на SpaceX Crew Dragon осенью

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    5 комментариев
    Фото: «Роскосмос»
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    Россиянка Анна Кикина полетит на МКС на ракете SpaceX Crew Dragon в рамках миссии Crew-5, предположительно, 3 октября,

    «NASA и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок», — сообщил «Роскосмос».

    В экипаж также входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката. Ракета-носитель Falcon-9 поднимет Crew Dragon из Космического центра имени Кеннеди во Флориде в рамках перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA, соглашение о которых было подписано в июле. Соглашение направлено на то, чтобы вне зависимости от внештатных ситуаций из-за возможных отмен или задержек запуска российского или американского корабля на борту МКС присутствовал как минимум один космонавт «Роскосмоса» и один астронавт NASA.

    Фото: «Роскосмос»

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    Комментарии 5

    dragvs26 Авг 2022 в 09:50
    Повезло.
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