Космонавт Анна Кикина полетит на SpaceX Crew Dragon осенью

Россиянка Анна Кикина полетит на МКС на ракете SpaceX Crew Dragon в рамках миссии Crew-5, предположительно, 3 октября,



«NASA и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок», — сообщил «Роскосмос».



В экипаж также входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката. Ракета-носитель Falcon-9 поднимет Crew Dragon из Космического центра имени Кеннеди во Флориде в рамках перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA, соглашение о которых было подписано в июле. Соглашение направлено на то, чтобы вне зависимости от внештатных ситуаций из-за возможных отмен или задержек запуска российского или американского корабля на борту МКС присутствовал как минимум один космонавт «Роскосмоса» и один астронавт NASA.

