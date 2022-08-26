РБК: Экспорт китайских смартфонов в Россию приблизился к докризисному уровню

Экспорт китайских смартфонов в Россию растет и уже приблизился к докризисному уровню впервые с февраля. Эксперты полагают, что это может быть связано с подготовкой к началу занятий в школе в России и распродажами.

После начала февральских событий на Украине некоторые производители смартфонов, включая Samsung и Apple, приостановили продажу продукции в Россию. Из-за нарушения логистики у некоторых китайских брендов возникли проблемы с поставками. Однако в июле экспорт китайских смартфонов в Россию вырос на 77% по сравнению с июнем. Об этом пишет 25 августа РБК.

Один из источников полагает, что рынок относительно стабилизировался: логистические трудности снизились, а у компаний истек условный период ожидания. Другой собеседник РБК отмечает, что во второй половине августа продажи обычно идут лучше. «В июле начал работать отложенный спрос, люди сохранили деньги и сейчас их тратят. К сентябрю многие закупаются к школе, потом в ноябре наступит «черная пятница», а потом все уже будут покупать подарки к Новому году», – говорит он. Участники рынка считают, что китайские бренды в этом году продолжат укреплять свои позиции в России. «Во-первых, потому что ушли А-бренды, которые занимали большие доли в деньгах; а во-вторых, в среднем смартфоны китайских брендов стоят меньше», – отмечает директор по маркетингу дивизиона собственных торговых марок компании Merlion Кирилл Костюшко.