Путин поручил ежегодно выделять по 900 миллиардов на программу «Строительство»

Каждый год в России будут выделять по 900 миллиардов рублей на финансирование программы «Строительство». Крупные суммы будут выделены в период с 2023 по 2025 годы. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин, сообщает 25 августа пресс-служба главы государства.



В 2026 и 2027 годах сумма будет увеличена. На федеральную адресную инвестиционную программу будет выделяться по 1 триллиону рублей.

Путин, в частности, указал, что финансирование необходимо для того, чтобы повысить эффективность капитальных вложений. Правительству дано время до 15 декабря.