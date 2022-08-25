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    Путин поручил ежегодно выделять по 900 миллиардов на программу «Строительство»

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    Каждый год в России будут выделять по 900 миллиардов рублей на финансирование программы «Строительство». Крупные суммы будут выделены в период с 2023 по 2025 годы. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин, сообщает 25 августа пресс-служба главы государства.

    В 2026 и 2027 годах сумма будет увеличена. На федеральную адресную инвестиционную программу будет выделяться по 1 триллиону рублей.

    Путин, в частности, указал, что финансирование необходимо для того, чтобы повысить эффективность капитальных вложений. Правительству дано время до 15 декабря.

    При этом к 1 октября правительство должно включить в проект федерального бюджета на будущий год и следующие два (2024 и 2025) минимум 50 млрд рублей дополнительного финансирования на завершение строительства и реконструкцию зданий, которые возводились за счет федерального бюджета.

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