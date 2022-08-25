Красивое жуткое зрелище. В Ростове-на-Дону шесть часов тушат камыш

Дым природных пожаров окутал Ростов-на-Дону. Горит так, что на тушение бросили не только два десятка пожарных машин, но и вертолет Ми-8.



Пожары в Ростовской области продолжают бушевать уже не первый день. Только за 25 августа было зарегистрировано 73 возгорания. Как сообщает 161.ru, 35 из них уже потушили.

Камыш загорелся на левом берегу реки Дон на улице Чемордачка. На место выехали 20 машин пожарных и вертолет Ми-8. Однако возгорание такой силы, что на место уже отправлен второй вертолет — от Минобороны. Фронт огня уже достиг двух километров, а дым стал виден из центра Ростова-на-Дону.