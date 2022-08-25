Красивое жуткое зрелище. В Ростове-на-Дону шесть часов тушат камыш

Дым природных пожаров окутал Ростов-на-Дону. Горит так, что на тушение бросили не только два десятка пожарных машин, но и вертолет Ми-8.
Пожары в Ростовской области продолжают бушевать уже не первый день. Только за 25 августа было зарегистрировано 73 возгорания. Как сообщает 161.ru, 35 из них уже потушили.
Камыш загорелся на левом берегу реки Дон на улице Чемордачка. На место выехали 20 машин пожарных и вертолет Ми-8. Однако возгорание такой силы, что на место уже отправлен второй вертолет — от Минобороны. Фронт огня уже достиг двух километров, а дым стал виден из центра Ростова-на-Дону.
МЧС
В Матвеево-Курганском районе региона природный пожар уже уничтожил 2 частных дома. Ветер только способствует его распространению. Чудом никто не пострадал. При этом, как отмечает 161.ru, сначала люди сами пытались бороться с возгоранием.
В Новочеркасске на улице Крайняя в районе 15:00 загорелась сухая трава. Общая площадь пожара уже составляет около 1000 квадратных метров. Огонь угрожает жилым домам и гаражам, пожарные пытаются не допустить трагедии.