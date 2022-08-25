    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    767мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd59.77eur59.6
    Рейтинг миллиардеров СПбЧтобы вернулся живойДешево и вкусноОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Бизнес кончился колонией. Продавцы БАДов узнали, в какие сроки суд оценил обманутых петербургских пенсионеров

    903
    1 комментарий

    Петроградский райсуд Петербурга отправил в колонию шестерых мошенников, которые обманывали пенсионеров, втридорога продавая им БАДы. «Эффективные лекарства» стоили от 20 до 162 тысяч рублей.

    Как пишет 25 августа объединенная пресс-служба городских судов, группировка действовала с лета по декабрь 2020 года. Участники убеждали пенсионеров из разных районов города, что те серьезно болеют, и продавали под видом дорогих лекарств обычные БАДы. Общий ущерб пожилым людям составил более 656 тысяч рублей.

    Фигуранты получили разные сроки: Дмитрий Шалаев — 3 года и 10 месяцев в ИК общего режима, Владимир Воротынцев — на месяц больше в ИК строгого, Светлана Кольва — 3,5 года в ИК общего, Александр Хильченко — 3 года и 3 месяца в ИК общего, Григорий Деменченок — 3 года и 4 месяца условно с испытательным сроком в 3 года, а Наргис Тимофеева — на месяц меньше условно с таким же испытательным сроком.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close