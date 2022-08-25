Бизнес кончился колонией. Продавцы БАДов узнали, в какие сроки суд оценил обманутых петербургских пенсионеров

Петроградский райсуд Петербурга отправил в колонию шестерых мошенников, которые обманывали пенсионеров, втридорога продавая им БАДы. «Эффективные лекарства» стоили от 20 до 162 тысяч рублей.



Как пишет 25 августа объединенная пресс-служба городских судов, группировка действовала с лета по декабрь 2020 года. Участники убеждали пенсионеров из разных районов города, что те серьезно болеют, и продавали под видом дорогих лекарств обычные БАДы. Общий ущерб пожилым людям составил более 656 тысяч рублей.

