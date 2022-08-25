Капибары радуются теплым денькам в Петербурге. Особенно папаша в отдельных хоромах

Семейство капибар успевает провести время на свежем воздухе, пока в Петербурге еще тепло. Самка Кайса проводит время с детенышами, а вот их отец Ермак живет отдельно – в «комфортабельных апартаментах на оленьем круге».



Фотографии питомцев 25 августа опубликовала пресс-служба зверинца. Представители зоопарка успокоили «Фонтанку»: отец ладит с детьми хорошо, просто Кайсе нужно время, чтобы восстановиться после двух родов, поэтому пока они живут отдельно.