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    Капибары радуются теплым денькам в Петербурге. Особенно папаша в отдельных хоромах

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    Семейство капибар успевает провести время на свежем воздухе, пока в Петербурге еще тепло. Самка Кайса проводит время с детенышами, а вот их отец Ермак живет отдельно – в «комфортабельных апартаментах на оленьем круге».

    Фотографии питомцев 25 августа опубликовала пресс-служба зверинца. Представители зоопарка успокоили «Фонтанку»: отец ладит с детьми хорошо, просто Кайсе нужно время, чтобы восстановиться после двух родов, поэтому пока они живут отдельно.

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    Кайса все лето живет с детьми в открытом вольере возле жирафа. «До конца лета осталось 6 дней, так что спешите на прогулку в Ленинградский зоопарк, чтобы полюбоваться на очаровательных летних капибар и других животных», – отмечают в зоопарке.

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