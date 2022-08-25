Капибары радуются теплым денькам в Петербурге. Особенно папаша в отдельных хоромах

Семейство капибар успевает провести время на свежем воздухе, пока в Петербурге еще тепло. Самка Кайса проводит время с детенышами, а вот их отец Ермак живет отдельно – в «комфортабельных апартаментах на оленьем круге».
Фотографии питомцев 25 августа опубликовала пресс-служба зверинца. Представители зоопарка успокоили «Фонтанку»: отец ладит с детьми хорошо, просто Кайсе нужно время, чтобы восстановиться после двух родов, поэтому пока они живут отдельно.
Кайса все лето живет с детьми в открытом вольере возле жирафа. «До конца лета осталось 6 дней, так что спешите на прогулку в Ленинградский зоопарк, чтобы полюбоваться на очаровательных летних капибар и других животных», – отмечают в зоопарке.