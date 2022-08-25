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    Под Петербургом пять часов искали напуганного демонической грозой шпица Ерошу

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    Операция по поиску напуганного грозой шпица во Всеволожском районе Ленинградской области закончилась успешно 25 августа. Гремевший ночью и утром гром был не первым в жизни Ероши, но, похоже, самым страшным.

    Хорошей новостью с «Фонтанкой» поделилась хозяйка собаки. Любимец пропал из дома в садоводстве им. Карла Либкнехта под грохот грозы, на ближайших участках найти его не удалось. Отыскать перепуганного беглеца удалось спустя пять часов и примерно в двух с половиной километрах — его обнаружили у станции.

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    Сейчас Ероша благополучно возвращён домой и отогрет. Ему шесть лет, раскатов грома настолько сильно он до этого не пугался. Удивительный рассвет с разрядами молний 25 августа показывали в соцсетях.

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