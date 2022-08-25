Мусорные баки всмятку. Невеселый паровозик из двух легковушек и автобуса заметили на Шаврова

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
KIA и Mercedes смяли мусорные баки на улице Шаврова, к ним спереди присоединился автобус. Автопроцессию возле дома 17 заметили и опубликовали в соцсетях очевидцы.
Как сообщил «Фонтанке» 25 августа «Организатор перевозок», ДТП произошло около половины первого ночи. На кадрах видно, что у KIA сильно подбито левое крыло, у Mercedes и автобуса повреждения рассмотреть сложно.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Что именно произошло, будет разбираться полиция.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб