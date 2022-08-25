В кино покажут экранизацию «Календаря Ма(й)я» «российской Джоан Роулинг»

2 сентября на экраны выходит «Календарь Ма(й)я» — фантастическое семейное кино о трех подростках, жизнь которых начинает двигаться в обратном направлении после того, как один из них рисует граффити на таинственной плите. Чтоб развернуть стрелу времени в правильную сторону, Глебу, Лене и Юре приходится заново прожить эпизоды своей жизни и, возможно, какие-то вещи переосмыслить и исправить.
В основу картины легла одноименная книга лауреата Крапивинской премии, детской писательницы Виктории Ледерман. Еще ее называют «российская Джоан Роулинг». Действительно: волшебство и три подростка, среди них девочка и мальчик в очках — это что-то напоминает. Однако книга и впрямь стала бестселлером на российском рынке. Экранизировала её режиссер Виктория Фанасютина. Среди известных актеров — заслуженный артист РФ Федор Добронравов, который играет дедушку одного из молодых героев.
6+
Федор Дубшан