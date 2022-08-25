Двадцать тысяч за укушенную ягодицу. Петербургский подросток получил деньги за нападение собаки

Петербургский подросток через суд получил деньги за нападение собаки, которая вцепилась ему в ягодицу. Он рассчитывал на 100 тысяч рублей, но досталось в пять раз меньше.



О подробностях истории 25 августа рассказывает объединенная пресс-служба городских судов. Она произошла февральским вечером в поселке Репино. 13-летний мальчик пошел к машине, припаркованной возле его дома, чтобы забрать вещи, и увидел, что соседский вольфшпиц перелез по сугробу через забор.

