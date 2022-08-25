Двадцать тысяч за укушенную ягодицу. Петербургский подросток получил деньги за нападение собаки

Петербургский подросток через суд получил деньги за нападение собаки, которая вцепилась ему в ягодицу. Он рассчитывал на 100 тысяч рублей, но досталось в пять раз меньше.
О подробностях истории 25 августа рассказывает объединенная пресс-служба городских судов. Она произошла февральским вечером в поселке Репино. 13-летний мальчик пошел к машине, припаркованной возле его дома, чтобы забрать вещи, и увидел, что соседский вольфшпиц перелез по сугробу через забор.
Собака вцепилась в рукав куртки мальчика. Она уже не раз кусала людей, поэтому он испугался, закричал и, пытаясь избавиться от зверя, скинул куртку и прыгнул в сугроб, чтобы уберечь руки и лицо. Вольфшпица устроило и другое место — он укусил подростка за правую ягодицу.
За легкий вред здоровью представитель просила взыскать с хозяйки собаки 100 тысяч рублей, но Зеленогорский райсуд остановился на 20 тысячах.