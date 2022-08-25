Такой футбол им не нужен. Трое болельщиков забудут о трибунах после пьяного похода на «Зенит»

Петроградский районный суд привлек к административной ответственности трех футбольных болельщиков, пришедших на матч «Зенит» — «Локомотив» (5:0) в нетрезвом виде. Об этом сообщили 25 августа в объединенной пресс-службе судов.



Артем Шевардин, Сергей Борисов и Валерий Смолин пришли на «Газпром Арену» 30 июля около 17:45 в состоянии опьянения. Болельщиков выдали нарушение речи, запах алкоголя изо рта и неустойчивые позы. Всем троим в итоге выписали штрафы по 3000 рублей.

