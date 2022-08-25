Магазин мяса в Петербурге наглядно показал свежесть товара. Потребовались две овцы

Двух симпатичных овечек — бурую и чёрную — обнаружил петербуржец на одной из городских улиц. Ситуация могла показаться забавной, если бы обе не глядели на него из-за прутьев клетки.



По словам горожанина Артёма, животных он заметил днём 25 августа напротив магазина с мясной продукцией у дома 47 на проспекте Ударников. Перформанс с парнокопытными, судя по всему, служил дополнительным подтверждением свежести товаров.