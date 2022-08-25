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    Магазин мяса в Петербурге наглядно показал свежесть товара. Потребовались две овцы

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    Двух симпатичных овечек — бурую и чёрную — обнаружил петербуржец на одной из городских улиц. Ситуация могла показаться забавной, если бы обе не глядели на него из-за прутьев клетки.

    По словам горожанина Артёма, животных он заметил днём 25 августа напротив магазина с мясной продукцией у дома 47 на проспекте Ударников. Перформанс с парнокопытными, судя по всему, служил дополнительным подтверждением свежести товаров.

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    «Я подошёл к продавцам и спросил, зачем их здесь разместили. Мне ответили: «Они вам что, мешают?» Я вызвал полицию. Они приехали в течение десяти минут, но не увидели в происходящем ничего такого. Мне сказали, что поговорили с продавцами, и те их увезут», — рассказал мужчина.

    Пока Артём общался с силовиками, сотрудники магазина, не смущаясь, разгружали мясо. Петербуржец, хоть и не вегетарианец, считает происходящее форменной жестокостью. Об увиденном он написал не только в редакцию «Фонтанки», но и губернатору.

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